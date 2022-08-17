اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 180 مشغلًا لمنافذ البيع من مؤسسات وأسر منتجة في المدارس، فيما جهزت الإدارة 250 حافلة من حافلات النقل التعليمي لنقل طلاب وطالبات التعليم العام، وتجهيز 50 حافله لذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي، وذلك ضمن خطة الإدارة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 1444هـ.

استعدادات وتجهيزات:

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف، أن الإدارة أكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات فيما يتعلق بخدمات الطلاب والطالبات لضمان البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، والحرص على تطبيق شروط وضوابط برامج السلامة فيما يتعلق بالنقل المدرسي، مؤكداً تحديث بيانات 20 ألف طالب وطالبة في نظام نور من مستحقي المكافآت والإعانات، فيما تجاوز عدد المسجلين في خدمة النقل التعليمي أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة.