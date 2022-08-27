أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مواعيد الدوام الصيفي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات، وذلك ابتداءً من الغد.

ووجهت المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة صباحًا، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة والربع صباحاً.

مواعيد الدوام الصيفي

فيما تنظم الإدارة غداً ملتقى المعلمين والمعلمات الجدد الذين تم توجيههم إلى مدارس تعليم تبوك ويتضمن الملتقى التدريب على حقائب تختص بالجانب المهني والتطويري، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بمركز التدريب التربوي” بنين ” وقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية “بنات “.

وتشمل فعاليات الملتقى العديد من البرامج المتنوعة التي تخدم المعلمين والمعلمات الجدد في بداية مسيرتهم المهنية التعليمية وتوضح لهم الجوانب التنظيمية والإجرائية في مجالات اللوائح والأنظمة والتطوير المهني وأخلاقيات مهنة التعليم واستراتيجيات التعليم.