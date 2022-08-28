صدر تعميم رسمي من وزارة التعليم بتمكين المعلمين والمعلمات من التحضير الإلكتروني عبر منصة مدرستي بدلًا من التحضير الورقي.

تفاصيل التعميم:

وبحسب التعميم، يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الإعداد اليومي للدروس التي يسبق عملية التدريس لاسيما أنه يشغل دورًا فاعلًا فيها ويدعم المعلم في الموقف التعليمي وينظم ما يقوم به من جهود لتعزيز استيعاب الدرس وفهم عناصره من قبل المتعلمين وصولًا إلى تحقيق الأهداف التعليمية الخاصة بكل درس.

إعداد الدروس:

كما يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية إعداد الدروس بالشكل الأمثل من خلال استخدام خدمات منصة مدرسي.