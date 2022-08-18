أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، بنشره تغريدة ألمحت لوجود خلافات بين بعض من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

ما المقصود بتغريدة المريسل ؟

ودائمًا ما يُشبه المريسل، العميد بنادي فالنسيا الإسباني وهو ما تسبب في إثارة الجدل حيث قال: “غاتوزو مدرب فالنسيا، حاط الحارس مامارداشفيلي في رأسه، على الرغم من الأرقام الكبيرة التي حققها مع الفريق”.

وتابع: “غاتوزو بدأ يدخل في صدام كبير، ليس مع الحارس فقط، بل مع كثير من اللاعبين، الأمر الذي جعلهم يشتكون معاملته للمسؤولين، في النادي”.

مشكلة بين مدرب الاتحاد وجروهي:

وتوقع الكثير من متابعي المريسل وجود مشكلة بين نونو سانتو والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، في ظل عدم اقتناع المدرب البرتغالي بقدرات الحارس البرازيلي.

ويعيش نادي الاتحاد فترة صعبة على المستوى الإداري بعد رحيل كل من حامد البلوي ومشعل السعيد بسبب توابع قرارات قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد نادي النصر.