واصلت بعثة دوري المدارس في إسبانيا يومها الثاني أمس الأربعاء في المعسكر التحضيري استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ملخص تدريبات الأربعاء:

وبدأ المران بتدريبات وتطبيقات لياقية باستخدام الكرة، أجرى الفريق مناورات وتدريبات فنية قبيل ختام مران الأربعاء، كما طبق المدرب ياجو عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، كما تم اختتام المران بجلسات إطالة واستشفاء.

معسكر دوري المدارس بإسبانيا ينتهي الأربعاء المقبل:

وسوف يستمر المعسكر في إسبانيا حتى يوم 10 أغسطس الجاري، حيث سيخوض فريق المعسكر مواجهة ودية أمام خيتافي الإسباني السبت المقبل، ثم مواجهة أمام ريال مدريد، الثلاثاء، 9 أغسطس.

ثم مواجهة نادي بنفيكا البرتغالي في الـ13 من الشهر ذاته عندما تتم إقامة المعسكر في البرتغال.

وسوف تكون مدة المعسكر 16 يومًا في مدينتي مدريد في إسبانيا ولشبونة في البرتغال، وتقام خلاله 3 مباريات ودية تحضيرية.