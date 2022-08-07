كشف نادي الاتحاد عن تفاصيل تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الأنجولي هيلدر كوستا.

الاتحاد يكشف تفاصيل التعاقد:

وأشار نادي الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مع هيلدر كوستا لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء من ليدز يونايتد.

وتمنى إدارة نادي الاتحاد للاعب الأنجولي التوفيق والمساهمة مع زملائه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الغالية.

هيلدر كوستا وتجربة جديدة مع نونو سانتو:

وعمل كوستا صاحب الـ28 عامًا مع مدرب الاتحاد الحالي، نونو سانتو، خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، وخاض 69 مباراة وساهم في إحراز 16 هدفًا، ما يحفزهما لتكرار التجربة مجددًا في العميد.

ويملك هيلدر كوستا خبرة كبيرة، حيث احترف في صفوف العديد من الأندية الكبرى، ومنها؛ موناكو الفرنسي بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني، بجانب اللعب في البريميرليج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).