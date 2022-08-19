تم حث المليارات من مستخدمي آبل اليوم على تحديث أجهزتهم بعد أن كشفت الشركة عن ثغرات أمنية خطيرة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، والتي من المحتمل أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة عليها.

وقالت الشركة الأمريكية إنها على علم بوجود تقارير تفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها، وقد أصدرت تقريرين أمنيين حول هذه القضية يوم الأربعاء الماضي، لكنهما لم يحظيا باهتمام واسع إلا الآن.

وأخبر خبراء الأمن المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة وهم: iPhone 6S والطرازات الأحدث، والعديد من طرازات iPad، بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع أجهزة iPad Pro، و iPad Mini 4 والإصدارات الأحدث، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث.

أين مشكلة ثغرة آبل؟

قالت شركة آبل في تفاصيل التقرير الجديد إن المشكلة جاءت في WebKit محرك المتصفح الذي يشغل Safari، وKernel جوهر نظام التشغيل، وسُميت الثغرات بأرقام وحروف متتالية مثل CVE-2022-32893، ولم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن حالات محددة تم فيها استخدام ثغرة أمنية ضد أشخاص أو أجهزة، ولم تصدر شركة آبل أي بيان حول هذه المشكلة، لكنها حثت على إصدار التحديث الجديد.

ورغم عدم صدور تقارير حتى الآن تفيد باستغلال الثغرة، إلا أن الأمر له تداعيات واسعة النطاق، حيث أصبحت منتجات آبل مهمة للغاية للحياة اليومية، فهي بإمكانها التعرف على الوجه وملء بيانات التطبيقات المصرفية والبيانات الصحية، وهذا يعني أن المتسلل بإمكانه الوصول إلى كل ما سبق ذكره.

كيفية تحديث الجهاز

يمكن الحصول على التحديث من خلال الانتقال إلى قسم الإعدادات بالجهاز واختيار تحديث البرنامج.

وقال جو تيدي، المراسل الإلكتروني لـ BBC News، إن المشكلة كانت حلمًًا لأي متسلل يحاول الدخول إلى هاتف أي شخص لمراقبته، وكانت نقطة ضعف ذكية للغاية، وعلى الورق، هذا وضع خطير للغاية بالنسبة للملايين من مستخدمي أجهزة آبل، والأخطر أنهم لا يعرفون حتى ما إذا كان قد تم اختراق أجهزتهم، لكن فعليًا لم تصدر تقارير عن استغلالها بعد.

وكان قد تم اكتشاف الثغرة من خلال مستخدم يُسمى نفسه متسلل القبعة البيضاء، في إشارة إلى التزامه بالأخلاقيات وعدم استغلال الثغرات في الشر.