لا يزال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتمًّا بضم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر يونايتد فكّر في ضم الفرنسي أدريين رابيو لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، لكن المفاوضات فشلت بسبب مطالب اللاعب المالية.

شرط رحيل كاسيميرو لـ مان يونايتد:

وذكرت شبكة Espn أنه رغم رفض ريال مدريد رحيل اللاعب البرازيلي، لكنه لن يمانع رحيله لـ مانشستر يونايتد مقابل الحصول على 70 مليون يورو من الفريق الإنجليزي.

الصحفي الإسباني خوسيه باديا كشف أن مانشستر يونايتد سيُعطي اللاعب البرازيلي 13 مليون يورو سنويًّا بعقد مدته 4 سنوات في حال وافق على مغادرة ريال مدريد.

كاسيميرو لا يمانع الرحيل ولكنه يريد الحصول على موافقة ريال مدريد في البداية.

ألقاب النجم البرازيلي مع الريال:

ويلعب اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد منذ عام 2013 قادمًا من نادي ساوباولو البرازيلي، وحقق مع الريال 3 ألقاب في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، 3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، 5 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يسعى بكل قوة لتدعيم خط الوسط لديه بسبب تراجع مستوى الإسكتلندي سكوت مكتوميناي إضافة ورحيل الصربي نيمانيا ماتيتش.

وكانت مفاوضات مانشستر يونايتد مع الهولندي فرينكي دي يونج باءت بالفشل، مما جعل اليونايتد يرغب في ضم كاسيميرو.