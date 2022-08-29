كشف نادي النصر تفاصيل تعاقده مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ألفارو جونزاليس يوقع للنصر لموسم:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للإسباني ألفارو جونزاليس بقميص العالمي، وأعلن عن توقيعه على عقد يمتد لعام رياضي واحد، مع خيار التجديد لعام آخر.

وكان ألفارو جونزاليس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا في عام 2020، قادمًا من فياريال الإسباني، وانتهى عقده معه في أغسطس الجاري، ليوقع مع النصر في صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد النصر مع جونزاليس صاحب الـ32 عامًا، بعد فشل انتقال المدافع البلجيكي جايسون دينايير إلى صفوفه هذا الموسم، بسبب مشاكل مالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يتجاوز الوحدة ويستعد للتعاون:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.