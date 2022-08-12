كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي الجديد مع نادي برشلونة الإسباني بعد التجديد له حتى صيف 2024.

20 مليون يورو لـ عثمان ديمبيلي في الموسم الواحد

وقالت صحيفة ” سبورت” الكتالونية إن ديمبيلي سيتقاضى 20 مليون يورو سنويًا، حيث سيكون راتبه الأساسي 16 مليون يورو بجانب 4 ملايين يورو كمتغيرات في الموسمين.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن راتب المهاجم الفرنسي سيكون أقل بـ40% من راتبه في العقد السابق، إلا أنه يمكنه الحصول على مكافآت عديدة، وذلك بناء على مستواه مع الفريق طوال الموسم.

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وخاض 150 مباراة، ونجح في تسجيل 32 هدفًا، وصنع 34 آخرين.

ديمبيلي يستعيد مستواه

وتعطلت مسيرة عثمان ديمبلي لفترات طويلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها، إلا أنه استعاد مستواه في الموسم الأخير منذ قيادة تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب البارشا.