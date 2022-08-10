فتشت النيابة العامة والشرطة في البيرو، مساء أمس الثلاثاء، القصر الرئاسي، بحثًا عن زوجة شقيق الرئيس بيدرو كاستيو التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسل أموال.

وأصدر ديوان المحاسبة بيانًا أوضح خلاله أن التفتيش كان هدفه إلقاء القبض على ينيفير باريديس التي لم تفلح، بعد طلب النيابة العامة تفتيش الجزء السكني من القصر الرئاسي في ليما.

الأولى من نوعها

يذكر أن العملية هي الأولى من نوعها التي يدخل فيها القضاء مقر السلطة التنفيذية للتفتيش بحثًا عن أي شخص.

ويقيم الرئيس بيدرو كاستيو، مع أفراد عائلته ومن ضمنهم شقيقة زوجته، في المقر الرئاسي الذي هو جزء من مقر الحكومة.