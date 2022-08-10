فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، مبادرة “مظلة معتمر” لتوفير المظلات استعدادًا لهطول الأمطار، وذلك بغية المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

مظلات وقائية:

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، خالد بن فهد الشلوي، أن الوكالة حرصت في وقت مبكر على توفير المظلات الوقائية والخدمات التي تعين القاصدين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتلبية احتياجاتهم في الميدان وتوفيرها وإثراء تجربة ضيوف الرحمن نحو تحقيق النتائج المتميزة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.

تحسين وتطوير:

ويأتي ذلك عبر اكتشاف فرص التحسين والتطوير والابتكار واستثمار مواهب وقدرات الكفاءات (الشابة) الوطنية العاملة على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتمكينها من تحقيق النجاحات على المستوى المحلي والعالمي وبناء منظومة خدماتية التي تراعي المستجدات الحديثة وتواكب مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وبحث سبل وآفاق التعاون المشترك مع الجهات ذات الاختصاص والجهات الحكومية المعنية.

واختتم الشلوي بأن هذه البرامج والخدمات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ودعمه المتواصل لمسيرة الخدمات المجتمعية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في توفير أجواء آمنة مطمئنة لقاصدي المسجد الحرام.