تمكن علماء من جامعة الأورال الفدرالية الروسية، من ابتكار مركبات كيميائية جديدة قادرة على كبح الالتهاب الرئوي الحاد، دون أن تؤثر في منظومة المناعة.

علاج حالات الإنفلونزا الحادة

وحسب “روسيا اليوم”، قالت مجلة “Pharmaceuticals”، إنه بفضل هذا الابتكار سوف تظهر في الصيدليات أدوية وعقاقير لعلاج الأشكال الحادة من الإنفلونزا وكوفيد.

وأضافت المجلة أنه علماء الجامعة ابتكروا طريقة جديدة للحصول على المركبات الكيميائية (حلقية غير متجانسة)، التي تدخل في تركيبها مواد تمنع نشاط الأنترلوكين-6، وتلعب دوراً مهماً في الاستجابة المناعية.

أدوية جديدة

ولفت العلماء إلى أنه في بعض الحالات يؤدي وجود فائض من الإنترلوكين إلى حدوث التهاب غير منضبط، وتلف الأنسجة وتهديد حياة المرضى، لكن المركبات الجديدة سوف تساعد على احتواء هذا التفاعل الخطير.

ومن جانبه، ذكر الباحث العلمي بالجامعة قسطنطين سفاتييف “يعتبر اتجاه هذا البحث أكثر جوهرية. واستناداً إلى معلوماتنا سيمكننا الحصول على منتج تطبيقي. وبفضل دراستنا الأساسية ظهرت بعض الأدوية والعقاقير الطبية الجديدة في الصيدليات”.

فعالية المركبات

ويشير الباحثون، إلى أن الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية التي حقنت بسم خاص، أكدت فعالية المركبات الحلقية غير المتجانسة، في كبح الالتهابات التي تسبب تلف الرئة.

ولفتوا إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها تسمح بتطوير أدوية وعقاقير طبية آمنة لمكافحة الأمراض الفيروسية، وفي مقدمتها الإنفلونزا الحادة و”كوفيد-19″.