توقع مركز طقس العرب استمرار تأثر المدينة المنورة بالأحوال الجوية غير المستقرة على فترات مختلفة خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المركز أن يستمر تقلب الأجواء ما بين الغائمة جزئيًا والغائمة مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق متفرقة من منطقة المدينة المنورة وقد تكون غزيرة في بعض الأحياء.

استمرار التكونات المحلية على المدينة

كما أشار المركز إلى استمرار التكونات المحلية اليوم على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة ساعات الظهر والمساء خاصةً الأجزاء الشمالية منها، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.

ولفت إلى أنه خلال غد وبعد غد تبقى فرص التكونات المحلية ساعات الظهر والمساء على أجزاء عشوائية الطابع من منطقة المدينة المنورة، مع تركزها على شمال المدينة المنورة، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ورعدية أحيانًا.

أما يوم الخميس المقبل يتسع نشاط التكونات الركامية على منطقة المدينة المنورة، مع احتمالية تأثيرها على المدينة ذاتها، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية ولا يستبعد جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.