نفى الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، ما يثار حول أن الصواعق والبروق تجذب الهواتف الذكية وتجلب الأشخاص الذين يتحدثون في الجوالات.

كلام غير صحيح علميًا

وقال الحمادي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه لم يثبت علميًا أن الهواتف الذكية تجذب الصواعق، لافتًا إلى أن الصواعق والبروق تضرب دائمًا القمم والأشياء المرتفعة عن وجه الأرض مثل (الأشجار ، الأبراج، الطائرات، الجبال).

ولفت إلى أن هناك آلاف الصواعق تضرب الأرض في الثانية الواحدة، ونادرًا ما نسمع أن شخصًا تكلم في الجوال وضربته صاعقة، لذلك فهذا كلام غير صحيح ولم يثبت علميًا.

برق جدة

وشهدت محافظة جدة، عروس البحر الأحمر، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، رعدًا وبرقًا أضاء سماء المحافظة، في مشاهد جذبت المصورين وعشاق محافظة جدة لالتقاط مقاطع لضوء البرق.

بروق برج الساعة

كما شهدت سماء الحرم المكي، ليلة أمس، موجة من البروق التي ظهرت بالقرب من برج الساعة، أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو، المشهد البديع الذي أظهر البروق وهي تضرب برج الساعة وتضيء سماء أطهر البقاع، أثناء هطول الأمطار على مكة. كما أظهرت لقطات مدهشة من تصوير محمد الهذلي، لضربات البرق التي أضاءت سماء مكة وجعلتها مثل النهار.