كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، طريقة لمعرفة ما إذا كان الابن أو البنت يعاني من فقر التعلم، مما سيؤثر على اكتسابه المهارات في جميع المواد الدراسية.

معاناة الطالب من فقر التعلم

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “أعزاءنا الأمهات والآباء: مع نهاية الصف الثالث الابتدائي؛ يجب أن يكون ابنك أو ابنتك قادرًا على قراءة وفهم نص قصير بحدود 80 كلمة”.

وأضاف: “وإن لم يستطع ذلك فهو يعاني من فقر التعلم، مما سيؤثر على اكتسابه المهارات في جميع المواد الدراسية”.

معنى فقر التعلم

ويعتبر فقر التعلم هو عدم قدرة الطفل في سن العاشرة على قراءة وفهم نص بسيط كُتِب بلغة مناسبة لعمره.

طرق لحماية الأبناء من فقر التعلم

وبشأن كيفية حماية الأبناء من فقر التعلم، ذكرت هيئة تقويم التعليم، في إنفوجراف، 4 طرق من أجل ذلك وهي: زيارة المكتبات العامة والاستفادة من الأنشطة التي تقدمها، تهيئة المنزل بالكتب المناسبة والمكان الجيد للقراءة والاطلاع.

كما شددت على أهمية تخصيص ساعات للقراءة الخارجية، إضافة إلى حصص القراءة في المدرسة، كما يراعى أن يقرأ الطفل للأب أو الأم قصة قبل النوم ويتم مناقشته في أحداثها والتأكد من فهمها.