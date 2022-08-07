في واقعة صادمة؛ انفجرت جثتان بالأهالي في مالي عندما قاموا باستلامهما من الفصائل الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين على الأقل.

وأشارت مصادر في شرطة مالي إلى أن الإرهابيين قاموا بقتل مدنيين في أواكان، قرب بنكاس في وسط مالي، ثم زرعوا القنابل في جثتين منهم قبل تسليمهم للأهالي؛ ما تسبب في انفجارهم وسط المدنيين.

تلغيم الجثث

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات لـ فرانس برس: “عندما أتى أهالي القتيلين وأقرباؤهما لتسلّم جثّتيهما وقع انفجار وقُتل عشرة أشخاص آخرين على الأقل”.

وفي السياق نفسه؛ أشار مسؤول محلي آخر إلى أن هناك بعض المدنيين كانوا حاضرين التسليم وهم الآن في عداد المفقودين، ولا توجد عنهم أي معلومات.

وأضاف المصدر: “الحصيلة الأولية عشرة قتلى مدنيين، فالإرهابيون يستخدمون أكثر فأكثر أساليب إجرامية، ولغّموا في أواكان جثتين انفجرتا”.