أفادت قناة الإخبارية بأن برنامج سايبرك الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني له العديد من الأهداف المهمة في ذلك المجال، أبرزها تمكين نحو 10 آلاف سعودي وسعودية في الأمن السيبراني.

فيديو | تمكين نحو 10 آلاف سعودي وسعودية في الأمن السيبراني من خلال برنامج "سايبرك" #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/Mzt4NgU3ZI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2022

تنمية القطاع:

ويستهدف برنامج سايبرك، تنمية قطاع الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطني المختصة في ذلك المجال توطين تقنياته مع تحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار، حيث تتضمن المرحلة الأولى من البرنامج تدريب منسوبي الجهات الوطنية وتشجيع تطوير حلول الأمن السيبراني، فضلًا عن برامج نوعية لمسؤولي القطاع.

محاكاة:

ومن المقرر تنفيذ تمارين سيبرانية تضم محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، كما يستهدف البرنامج زيادة عدد الشركات الناشئة في المجال من خلال دعم وتأسيس أكثر من 60 شركة وطنية.