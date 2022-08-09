وجهت وزارة الصحة، بعض التنبيهات العامة لمرضى الربو لحماية أنفسهم خلال الموجة الغبارية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

نصائح لمرضى الربو:

ونشرت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إنفوجراف أكدت خلاله أنه يجب على مرضى الربو الالتزام بالحرص على توافر بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية في المنزل، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه من قبل الطبيب، وكذلك التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

الوقاية من الغبار:

كما وجهت الصحة، نصائح للمواطنين، للوقاية من الغبار وهي:

ـ الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

ـ تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

ـ الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار.