أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوي تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من المدن التالية بالظواهر المذكورة: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وشقراء، وضرمة، وبني تميم.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

أمطار على الجوف:

كما تتعرض منطقة الجوف إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط للبرد، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: أبو عجرم، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.

كما تتعرض مدينة القريات في منطقة الجوف لرياح نشطة وسحب رعدية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس:



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.