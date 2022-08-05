نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بعدد من التأثيرات وذلك حتى تمام الساعة 10 مساءً.

أمطار غزيرة على الرياض

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنه من المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة.

وأشارت إلى أن الأمطار يصاحبها أيضًا نشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية, وتساقط البرد, وسيول.

وتتضمن المحافظات والمدن المتأثرة كلاً من الأفلاح، الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، شقراء، ضرما السليل، حوطة بني تميم، ليلى، وادي الدواسر، مرات، القويعية، عفيف، الدوادمي، الرين، والدرعية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.