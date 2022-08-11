نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار الأتربة المثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثالثة من صباح غد.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.

الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 – 42 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع السحب الرعدية خاصةً على الأجزاء الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كيلو مترًا في الساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.