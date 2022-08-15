أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة تبوك إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر المذكورة هي: تيماء.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وتستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر), كما تنشط سرعة الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط زمن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.