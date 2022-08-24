أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عبر الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار رعدية

وقال المركز الوطني في تنبيهه لمنطقة مكة المكرمة، إنها تشهد أمطارًا رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

وتشمل الحالة كلاً من السيل الكبير، الشفا، الطائف والهدر وأضم وميسان، حيث تستمر هذه الحالة حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

رياح نشطة وسحب

وأوضح المركز أن كلًا من جدة ورابغ ستشهدان رياحًا نشطة، وسحب رعدية، مع تأثيرات مصاحبة تتضمن ارتفاع الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، وستستمر هذه الحالة حتى العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

أما منطقة العرضيات فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فضلا عن نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.