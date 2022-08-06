أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة.

وأشارت إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحناكية، والصويدرة، والعلا، والفريش، والمسيجيد، وخيبر، والمهد، واليتمة، والمدينة المنورة، والمندسة، ووادي الفرع، والعيص، والفقرة.

ويستمر التنبيه حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم السبت.



أمطار على تبوك:

وفي وقت سابق؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة تبوك إلى أمطار عدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: البدع، والوجه، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

كما نبه إلى تعرض كل من: المعظم، وتبوك ويماء في منطقة تبوك، إلى أمطار غزيرة، وأتربة مثارة، وسيول وبرد، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه للظواهر المذكورة حتى الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم السبت.

أمطار على جازان:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.