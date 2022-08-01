نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.