نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار الحالة المطرية على منطقة الرياض؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد، تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات: (الدرعية، وشقراء، وحريملاء، وثادق، ومرات، وضرما)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما تَوقع المركز أن تبدأ الحالة المطرية -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.