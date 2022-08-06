أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

طقس نجران اليوم

كما نبه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب، و ثار ، وحبونا ، وخباش ، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.