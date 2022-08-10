أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء.

أتربة مثارة ونشاط للرياح

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة، اليوم الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحًا، حيث تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل المدن والمحافظات المتأثرة كلاً من الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات، الحريق، الخرج، العاصمة الرياض، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، وضرما.

إرشادات للسلامة عند هبوب الرياح

وفي سياق آخر، وجهت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات من أجل السلامة عند هبوب الرياح، وقالت في إنفوجراف صادر عنها: “لسلامتك عند هبوب الرياح والعواصف الرملية عليك اتباع الإرشادات التالية وهي: