أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911 تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل الحالة:

وأوضح المركز في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (أضم، العرضيات، بني يزيد، قيا، ميسان) ويستمر حتى الساعة 8 مساءً.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.