أكد حساب المواطن أنه يمكن تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من خلال الرابط: هنا.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل.

وتابع أنه يجب تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية خلال مدة أقصاها 90 يومًا من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل).

تسجيل الزوجة في حساب المواطن:

من ناحية أخرى، حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات، يحق فيها للمرأة المتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي من دعم البرنامج، موضحًا أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات؛ هي إذا كانت: مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.

وشدد على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيرًا إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب:

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، مبينًا أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتًا إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.