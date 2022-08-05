تواصل موجة التقلبات الجوية تأثيرها على منطقة أبها؛ إذ تسببت الأمطار في تراكم المياه في بعض الطرق، وجريان الأودية والسيول.
وفي مقاطع فيديو متداولة وثق مغردون لحظات تساقط الأمطار على المنطقة؛ ففي السودة كانت حبات البرد مصاحبة للأمطار.
📍فيديو مباشر
امطار غزيرة تشهدها السودة#أبها_الأن
الجمعة ٧ محرم ١٤٤٤هـ
5 أغسطس 2022م
متابعة | سعيد مشهور
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— طقس (@tqqs) August 5, 2022
كما جرت بعض الوديان بين الأراضي الزراعية وسط استبشار بالأمطار.
#أبها_الأن
اسال الله ان يفرج همي وهمكم ويرزقني ويرزقكم ☔️⛈☔️⛈☔️☔️⛈⛈ pic.twitter.com/5YEC6HUYdy
— ĸнαℓєɒ ❃ (@0l098) August 5, 2022
وفي بعض المدن بدت الرياح نشطة مع غزارة الأمطار.
#أبها_الأن 🌩⚡️⛈ pic.twitter.com/wrNSMg0fBs
— عبدالله المطلق (@aboamer08) August 5, 2022
وفي عسير تجمعت المياه بشكل كبير في مصارف الطرقات.
سيول #أبها_الأن #عسير تصوير عضو الفريق سعيد مشهور @Mashhoor1421 pic.twitter.com/5Bgovo1jEO
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) August 5, 2022
كما جرت السيول واضحة على الطرقات.
🔴امطار غزيرة على مدينة #ابها#يوم_الجمعة : ٧ /١/ ١٤٤٤هـ
5 / 8 / 2022م
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*#ابها_الان #عسير pic.twitter.com/9jQznVXf2g
— ثامر الشمري (@thamershamary) August 5, 2022
كما أثرت المياه على حركة السير بشكل واضح.
#امطار. #أبها_الأن pic.twitter.com/6FGTMklmPk
— ali (@alwaee22) August 5, 2022
وشارك مغردون مقاطع فيديو أظهرت تباطؤ المركبات على الطرق.
#أبها_الأن pic.twitter.com/Nzwzb0BbUb
— ~جنـــوبــيــــــــه ~🇸🇦 (@meemee__12345) August 5, 2022
وجرت الأودية في شعبان وتلال الحبلة بجنوب أبها.
شعبان وتلاع #الحبلة جنوب #أبها_الأن #ابها pic.twitter.com/igvr5CMTP7
— أبو محمد العبيد⛈ (@kss88841) August 5, 2022
توقعات الطقس:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.
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