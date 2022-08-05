تواصل موجة التقلبات الجوية تأثيرها على منطقة أبها؛ إذ تسببت الأمطار في تراكم المياه في بعض الطرق، وجريان الأودية والسيول.

وفي مقاطع فيديو متداولة وثق مغردون لحظات تساقط الأمطار على المنطقة؛ ففي السودة كانت حبات البرد مصاحبة للأمطار.

📍فيديو مباشر

امطار غزيرة تشهدها السودة#أبها_الأن

الجمعة ٧ محرم ١٤٤٤هـ

5 أغسطس 2022م

متابعة | سعيد مشهور

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كما جرت بعض الوديان بين الأراضي الزراعية وسط استبشار بالأمطار.

#أبها_الأن

اسال الله ان يفرج همي وهمكم ويرزقني ويرزقكم ☔️⛈☔️⛈☔️☔️⛈⛈ pic.twitter.com/5YEC6HUYdy — ĸнαℓєɒ ❃ (@0l098) August 5, 2022

وفي بعض المدن بدت الرياح نشطة مع غزارة الأمطار.

وفي عسير تجمعت المياه بشكل كبير في مصارف الطرقات.

كما جرت السيول واضحة على الطرقات.

كما أثرت المياه على حركة السير بشكل واضح.

وشارك مغردون مقاطع فيديو أظهرت تباطؤ المركبات على الطرق.

وجرت الأودية في شعبان وتلال الحبلة بجنوب أبها.

توقعات الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.