نجح الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام في تصدر الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي وولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري لـ موسم 2022/2023.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الفريقين، لكن التعادل السلبي كان عنوانه لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

رأسية هاري كين تحسم الفوز لـ توتنهام

وفي الشوط الثاني ومن ركلة ركنية، تمكن السبيرز من إحراز الهدف الأول له والوحيد بالمباراة عبر مهاجمه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الـ64 من ضربة رأسية بعد تمريرة متقنة بالرأس من الكرواتي إيفان بيرسيتش.

وحاول فريق وولفرهامبتون العودة في المباراة وإحراز الهدف الأول له وهدف التعادل ولكن دون جدوى، ليفوز توتنهام بالنقاط الثلاث ويصل للنقطة السابعة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة في المركز السابع عشر.

وكان السبيرز فاز على نادي ساوثهامبتون في الجولة الأولى ثم تعادل مع تشيلسي في الجولة الثانية، وفاز اليوم في الجولة الثالثة على وولفرهامبتون.

يذكر أن الفريق اللندني سيواجه، فريق نوتنجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، بينما يواجه وولفرهامبتون فريق نيوكاسل يونايتد أيضًا يوم الأحد المقبل.