ضمن برنامج “خدام الحرم سفراء الإنسانية” وتفعيلًا لمبادرة “إنسانيون”، قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية والإنسانية ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بتوزيع أكثر من (7) آلاف وجبة إفطار جافة يومي الاثنين والخميس، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”.

توفير الوجبات:

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية والإنسانية، الشيخ خالد بن فهد الشلوي، أن الوكالة استعدت في وقت مبكر لتوفير الوجبات الجافة للصائمين في الأيام البيض ويومي الاثنين والخميس، وتقديم الضيافة وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام طوال موسم العمرة للعام الهجري 1444هـ.

برنامج الإفطار:

من جانبه، أفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، عادل بن رجا الله الجهني، أن الإدارة العامة فعلت برنامج (الإفطار) لتوزيع الوجبات الجافة في الأيام البيض ويومي الاثنين والخميس تقدم للصائمين وقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع الجهات المشاركة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

يأتي هذا البرنامج انطلاقًا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.