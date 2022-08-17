وزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية يوم أمس، عدداً من المظلات على قاصدات المسجد الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف وذلك ضمن جهود الرئاسة العامة لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

بادرة إنسانية:

وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير أنه جرى توزيع عدد من (المظلات لقاصدات البيت الحرام) وذلك في بادرة إنسانية من منسوبات الوكالة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس، وأثناء تأديتهن للمناسك بروحانية والتخفيف من أعباء التعرض لحرارة الشمس.

تجويد المنظومة:

وأشارت الجفير إلي أن مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية هدفها تجويد المنظومة الإنسانية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.