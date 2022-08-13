جهزت وكالة الشؤون النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات التطوعية والإنسانية النسائية الوجبات والتمور لتوزيعها على القاصدات في الأيام البيض بالمسجد الحرام.

أوضح ذلك الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير.

وجبات غذائية جافة:

وبينت الجفير أن إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام حريصة كل الحرص على تجهيز الوجبات الغذائية الجافة للزائرات والصائمات من قاصدات البيت العتيق بشكل يومي لا سيما في الأيام البيض من كل شهر بالأروقة والمصليات النسائية وفي صحن المطاف وتتشاركن معهن الأجر في صورٍ إنسانيةٍ عنوانها التلاحم المجتمعي وأجواءٍ إيمانية مفعمة بالروحانية والسكينة، يسودها التآخي والترابط الإسلامي.

تجويد الخدمات:

وفي الختام رفعت الجفير موفور الشكر والتقدير لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على اهتمامها وحرصها لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية البناءة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تجويد منظومة الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات وإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.