توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهاراً على المملكة والخليج.

أجواء حارة

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر” : “حسب المراصد متوقع اليوم الأحد أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة والخليج، ومتوقع رياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية مغبرة على وسط وجنوب غرب المملكة”.

أمطار متوسطة

وأضاف “متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة وعسير وجازان وتبوك، ونجران”.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ) والرياض ( وادي الدواسر )، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.