توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأربعاء أجواء حارة نهارا ومعتدلة فجرا على المملكة”، لافتا إلى أن الحرارة ستكون أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

أمطار متوسطة

وأضاف أنه من المتوقع أن تهب رياح مغبرة على أجزاء من وسط وجنوب وغرب المملكة، فضلا عن هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من المملكة وعُمان واليمن