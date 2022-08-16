توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق المملكة اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، مشيرًا إلى هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على عدد من المناطق.

أجواء حارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: متوقع يوم الثلاثاء 18 محرم، إن شاء الله، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة، الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

رياح مغبرة:

وتابع: رياح مغبرة على أجزاء من وسط وجنوب وغرب المملكة متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف وعُمان.