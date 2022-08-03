كشف خبراء الطقس والمناخ، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة، مؤكدين استمرار الحالة المطرية الصيفية على مناطق البلاد.

أمطار غزيرة على هذه المناطق

وقال خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “الحالة الصيفية.. خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء نتوقع أمطاراً من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وعسير وحائل ونجران وجازان والباحة ومكة والمدينة والإمارات وعُمان والمملكة”.

وأضاف أنه من المتوقع أجواء حارة نهارًا، حيث تتراوح من معتدلة لتميل للاعتدال فجرًا على معظم المملكة.

استمرار الحالة المطرية

من جانبه، أكد خبير الطقس والأرصاد عبد المسند على حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية الصيفية لا تزال مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة، وربما تمتد ناحية أجزاء من المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشار إلى فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.