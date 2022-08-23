كشف خبير الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبد الله المسند، عن ضعف تشكل السحب الممطرة حتى فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “الحالة المطرية الصيفية “مدار 22″، ولأول مرة منذ نحو شهر تُشير التوقعات الجوية اليوم إلى ضعفها في تشكل السحب الممطرة حتى فوق المرتفعات الجنوبية الغربية”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.