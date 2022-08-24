توقعت أحدث التنبؤات الجوية الخاصة بـ”طقس العرب”، أن تشتد الأمطار من جديد على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة وذلك جراء تسرب تيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المدارية تعمل على توفر بيئة شبه مثالية لتكاثر السحب الركامية الرعدية.

تشكل السحب الركامية

وحسب “طقس العرب”، من المتوقع أن يتأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة، بحيث تتجدد فرص تشكل السحب الركامية فترة الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى أجزاء متقرقة من مرتفعات مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

ولا يستبعد أن تطال فرص الأمطار مدينة الطائف، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية، الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

جريان السيول والأودية

ونظراً لهبوب الشرقيات (وهي رياح شرقية في طبقات الجو المتوسطة والعالية) يعني ذلك أن السحب الركامية والرعدية التي تشكلت فوق الجبال في وقت سابق من النهار، ستجد طريقاً لها نحو المنحدرات الغربية وربما السواحل أحياناً، لتمتد فرص الأمطار لبعض سواحل جازان وعسير وجنوب مكة المكرمة، ولا يُستبعد أن تتسبب في جريان الأودية وتشكل ما يسمى بالسيول المفاجئة بشكل قد يكون خطيرًا أحياناً.

وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة في أغلب مناطق المملكة خاصة في القسم الشمالي الغربي، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار في أغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات.

وتتهيأ الفرصة ساعات الصباح الباكر لتشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة والسواحل الشرقية وقد تشمل الدمام .