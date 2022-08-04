توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء من 9 مناطق، وبدء موجة حر على معظم المناطق يوم غد الجمعة.

الحالة الصيفية مستمرة:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن الحالة الصيفية مستمرة، ومتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة القادمة (من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة)، من خفيفة إلى غزيرة.

وتابع أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والجوف وتبوك وجازان وعسير والباحة، إضافة إلى دول؛ الإمارات وعُمان واليمن، متوقعاً موجة حر متوسطة القوة، تبدأ من يوم غد الجمعة، على معظم مناطق المملكة، والبداية تكون من الشرقية ثم باقي المناطق.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).