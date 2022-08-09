توقع الدكتور عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان ومكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وتبوك وغرب الرياض.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه على “تويتر”، أجواء حارة نهارا لحارة جداً ومن معتدلة تميل للحرارة فجراً.

كذلك توقع الحصيني رياحاً مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من شرق وغرب ووسط.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.