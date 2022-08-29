أتاح تطبيق توكلنا خدمات إضافة واستعراض بطاقة الإقامة المميزة للمقيمين عبر المحفظة الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة لحاملي الإقامة المميزة استعراض بيانات الإقامة بشكل رقمي وفق ما هو متبع مع الهوية الرقمية وجواز السفر الرقمي وغيرها من الخدمات المتاحة في التطبيق.

خدمات تطبيق توكلنا الجديدة

وفي وقت سابق؛ أطلق تطبيق توكلنا خدمات بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عدة خدمات دينية؛ لخلق تجربة دينية رقمية ميسّرة للمستخدمين من بينها ما يلي:

لتحسين الخدمات الدينية وتعزيز جودتها وسهولة الوصول إليها؛ تمت إضافة المصحف الشريف في التطبيق.

كما أصبح الآن بالإمكان عبر توكلنا خدمات معرفة مواقيت الصلاة في أنحاء المملكة.

أيضًا يمكن استعراض ومعرفة اتجاه القبلة من أي مكان.

الدخول على بطاقة الإقامة المميزة

ويتم الدخول إلى خدمة استعراض الإقامة المميزة من خلال الخطوات التالية :