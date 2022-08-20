حث المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المواطنين على تحديث منتجات أبل لوجود ثغرة أمنية وهجمات إلكترونية.

تحديث مهم جدًّا:

وقال المركز في بيان صادر عنه: إن “أبل” أطلقت تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، موصية بإجراء تحديث للمنتجات المتأثرة إلى النسخ التالية:

iOS 15.6.1 و iPadOS 15.6.1 متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 6s وما بعد

iPad Pro (all models)

iPad Air 2 وما بعد

iPad 5th generation وما بعد

iPad mini 4 وما بعد

iPod touch (7th generation)

iPhone 6s وما بعد iPad Pro (all models) iPad Air 2 وما بعد iPad 5th generation وما بعد iPad mini 4 وما بعد iPod touch (7th generation) macOS Monterey 12.5.1

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Monterey

متوفر للمنتجات التالية: macOS Monterey watchOS 8.7.1

متوفر للمنتجات التالية:

متوفر للمنتجات التالية: Apple Watch Series 3

Safari 15.6.1

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur

macOS Catalina

وأضاف المركز أن المهاجِم يستطيع استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، لذلك من الضروري التحديث.

ثغرة خطيرة:

وكانت شركة أبل، حثت المليارات من مستخدميها على تحديث أجهزتهم، بعد أن كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، والتي من المحتمل أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة عليها.

من جانبه، أكد صانع المحتوى إياد الحمود، أن شركة أبل حثت مستخدمي أجهزتها على تحديثها بشكل فوري بسبب ثغرة أمنية جديدة.

وبحسب تغريدة لـ الحمود على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وصفت أبل تلك الثغرة بأنها خطيرة قد تسمح للمخترقين السيطرة على أجهزتهم والاستيلاء على كل شيء بما فيها التفاصيل المصرفية لصاحب الجهاز.

وأخبر خبراء الأمن المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة وهم: iPhone 6S والطرازات الأحدث، والعديد من طرازات iPad، بما في ذلك الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وجميع أجهزة iPad Pro، و iPad Mini 4 والإصدارات الأحدث، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث.