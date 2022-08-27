انتهت مباراة لاتسيو ضد الإنتر مساء الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بفوز نادي لاتسيو بثلاثية مقابل هدف.

ملخص مباراة لاتسيو ضد الإنتر:

ونجح البرازيلي فيليبي أندرسون في إحراز الهدف الوحيد لـ لاتسيو في الدقيقة الـ40 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح إنتر ميلان في إحراز هدف التعادل سريعًا عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الحادية والخمسين.

وواصل لاتسيو ضغطه الهجومي، ليُضيف هدفين عبر كل من لويس ألبيرتو والإسباني بيدرو في الدقيقتين الـ76 والـ87.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

هذا الفوز، منح لاتسيو 7 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نادي إنتر ميلان عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وتُقام 4 مباريات اليوم السبت في الجولة الـ3 من الدوري الإيطالي وهم “يوفنتوس ضد روما” و”كريمونيزي ضد تورينو” في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

مباراتي “ميلان ضد بولونيا” و”سبيزيا ضد ساسولو” في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.