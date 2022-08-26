انتهت مباراة الشباب ضد الباطن، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الشباب بثلاثية دون رد.

هدددددف!⚽

د75' رأسية مينا تضيف لـ الشباب الهدف الثالث

الشباب 3 × 0 الباطن#الشباب_الباطن#SSC pic.twitter.com/3ojZT8IGDy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

ملخص مباراة الشباب ضد الباطن:

ونجح اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا في إحراز الهدف الأول لـ الليث بالدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الشباب بهدف دون رد.

هدددددف!⚽

د48' كارلوس جونيور يضيف الهدف الثاني 🔥

الشباب 2 × 0 الباطن#الشباب_الباطن#SSC pic.twitter.com/UeU51tPQoj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

وفي الشوط الثاني كثف الليث من هجماته، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور بالدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني.

وواصل الشباب ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الإسباني سانتي مينا في الدقيقة الـ75.

وانتهت المباراة بفوز الشباب بثلاثية دون رد، ليحقق الليث أول فوز له في الموسم.

وكانت مباراة الشباب ضد الباطن أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.