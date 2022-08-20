انتهت مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي بفوز كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف.

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا:

وكان نادي أستون فيلا أحرز الهدف الأول عبر لاعبه أولي واتكينز بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ثم نجح كريستال بالاس في إحراز هدف التعادل عبر مهاجمه الإيفواري ويلفريد زاها بالدقيقة السابعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

زاها يتألق:

وفي الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا، تراجع فريق أستون فيلا، لينجح نادي كريستال بالاس في إضافة الهدف الثالث عبر ويلفريد زاها من ركلة جزاء بعد ارتدادها من حارس أستون فيلا في الدقيقة الـ59.

وواصل فريق كريستال بالاس تألقه هجوميًّا ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب جون فيليب ماتيتا بالدقيقة الـ72.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد كريستال بالاس 4 نقاط في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي أستون فيلا عند 3 نقاط.