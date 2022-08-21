انتهت قبل قليل مباراة ليدز ضد تشيلسي بثلاثية دون رد لمصلحة فريق ليدز يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023.

ملخص مباراة ليدز ضد تشيلسي

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق ليدز يونايتد حيث نجح اللاعب برندن آرونسون في إحراز الهدف الأول لفريق ليدز بالدقيقة الـ33 بعد خطأ قاتل من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وواصل ليدز ضغطه وتفوقه الهجومي، ليضيف الإسباني رودريجو الهدف الثاني لمصلحة فريق ليدز عبر ضربة رأسية بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق ليدز يونايتد على تشيلسي بهدفين دون رد.

المعاناة مستمرة لـ تشيلسي

وفي الشوط الثاني من المباراة تراجع تشيلسي، ليُضيف اللاعب جاك هاريسون الهدف الثالث لـ ليدز يونايتد بالدقيقة الـ70.

واستمرت معاناة فريق المدرب الألماني توماس توخيل، في مباراة ليدز ضد تشيلسي، ليُطرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف تشيلسي بالدقيقة الـ85.

وأصبح رصيد ليدز بعد الفوز 7 نقاط في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط.